Covid: sequenziamento Dna per 6 positivi sbarcati a Bergamo da India**

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Per i sei positivi al Covid19 presenti sul volo di lunedì atterrato allo scalo bergamasco di Orio al Serio e proveniente dall’India si passa al sequenziamento del Dna per rintracciare la variante indiana. Lo fa sapere l’Ats di Bergamo.

I sei passeggeri del volo risultati positivi al test antigenico e anche al test molecolare. “I tamponi sono stati immediatamente inviati all’ospedale Sacco di Milano per il sequenziamento del Dna al fine di individuare la variante”. I risultati sono attesi per domani o venerdì. I test sono stati eseguiti dall’Ats di Bergamo in collaborazione con il Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato. I sei passeggeri sono attualmente sottoposti a quarantena in un Covid Hotel.