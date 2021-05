Covid Puglia, oggi 1.171 contagi: bollettino 5 maggio

(Adnkronos) – Sono 1.171 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 5 maggio. Si registrano altri 12 morti. Nella regione, dove sono stati individuati alcuni casi di variante indiana, i nuovi positivi sono in aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.351 tamponi. Ieri su 13.803 tamponi erano emersi 1.028 contagi.

I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Oggi sono 12 i decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia hanno perso la vita per Covid 6.010 persone.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test. Sono 186.819 i pazienti guariti mentre ieri erano 185.526 (+1.293). I casi attualmente positivi sono 46.486 mentre ieri erano 46.620 (-134). I pazienti ricoverati sono 1.742 mentre ieri erano 1.782 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 239.315 così suddivisi: 91.529 nella provincia di Bari; 23.705 nella provincia di Bat; 18.054 nella provincia di Brindisi; 43.116 nella provincia di Foggia; 24.140 nella provincia di Lecce; 37.631 nella provincia di Taranto; 771 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.