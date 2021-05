“Coprifuoco alle 23”, Regioni in pressing sul governo

(Adnkronos) – “Le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”. Lo scrive su Twitter il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

“E’ da un mese intero che va avanti questa opera positiva di messa in sicurezza e di ritorno alla normalità. Se i dati continueranno ad essere positivi, accanirsi con chiusure, divieti, multe e coprifuoco non avrebbe una ragione concreta ma solo una ragione ideologica”, ha ribadito anche ieri Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Reteveneta’.

Sul punto si esprime con maggiore cautela Nicola Zingaretti del Pd, ospite stamattina di ‘Agorà’ su Rai 3, ricordando che “il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c’è il coprifuoco, anche perché abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi”.