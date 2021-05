Caso Denise: palazzina ispezionata, Ris cercano tracce di lavori recenti

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – I Ris, con le piante del catasto alla mano, stanno cercando delle tracce di intonaco recente, o di lavori strutturali, nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani), dove da mezzogiorno è in corso una ispezione del Nucleo di investigazioni scientifiche per cercare tracce di Denise Pipitone. La palazzina era abitata nel passato da Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise Pipitone. La bambina potrebbe essere stata nascosta proprio in quella casa, oggi disabitata.