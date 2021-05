Tennis: Vezzali, ‘Internazionali riaprono lo sport al pubblico’**

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Sono particolarmente orgogliosa di essere qui in rappresentanza del Governo italiano per tenere a battesimo gli Internazionali di tennis. L’orgoglio deriva dall’importanza del torneo che negli anni è diventato sempre maggiore e segna l’inizio della primavera sportiva e non solo in senso climatico ma metaforico. Gli Internazionali riaprono lo sport al pubblico, abbiamo lavorato tantissimo per garantire la presenza di pubblico per la fase clou del torneo per lanciare un importante messaggio di fiducia al mondo dello sport italiano e ringrazio e il Cts e il ministro Speranza con cui abbiamo lavorato in sinergia affinchè avvenisse”. Lo ha detto il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali alla presentazione degli Internazionali Bnl di tennis.

“Il pubblico rappresenta un raggio di luce che attendevamo e segna la ripresa dello sport che vogliamo sostenere attraverso importanti investimenti e che traccia il futuro del movimento sportivo per i prossimi anni. Tutti dobbiamo guardare al futuro con fiducia lavorando a testa bassa, senza lesinare i sacrifici e il tennis ne è un esempio. Stiamo vivendo un periodo straordinario dal punto di vista dei risultati e dal punto di vista organizzativo. Il lavoro di squadra che è emerso significa che il Foro Italico è una location invidiata nel mondo. Gli Internazionali lanceranno altri appuntamenti del tennis che l’Italia si appresta ad ospitare, dal Next gen, alle Atp Finals, alla Coppa Davis. Un grandissimo in bocca al lupo agli azzurri impegnati”, ha concluso la Vezzali.