Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Quando la pista ciclabile del lungotevere appariva ne ‘La Grande Bellezza’ non ho visto Salvini stracciarsi le vesti come in questi giorni. Sarà bene rinfrescargli la memoria con questa foto. Mentre noi lavoriamo per Roma lui può guardarsi il film… un capolavoro!”. Lo scrive su Twitter la vice presidente del Senato in quota M5S Paola Taverna, pubblicando una foto della ciclabile ritratta nella pellicola di Paolo Sorrentino e un’immagine della pista come appare oggi.