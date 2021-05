Pd: gruppo Camera incontra Bonomi su lavoro, industria e filiere

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Stamattina il Gruppo Pd Camera – alla presenza della Capogruppo Debora Serracchiani, dei vice capigruppo Piero De Luca, Marina Berlinghieri, Roberto Morassut, del componente dell’ufficio di presidenza Diego Zardini, dei Presidenti di Commissione Martina Nardi, Romina Mura, Fabio Melilli, e dei Capigruppo Gianluca Benamati, Gianmario Fragomeli e Antonio Viscomi – ha incontrato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, con particolare riguardo ai temi del lavoro e delle politiche industriali e delle attività produttive”. Si legge in una nota.

“E’ stata condivisa l’importanza di investire sul rafforzamento delle competenze scolastiche, tecniche, universitarie, nonché della formazione costante e permanente del personale. Lo sviluppo degli ITS va nella giusta direzione per il Partito democratico, che ha presentato una specifica proposta di legge al riguardo. Si è discusso della necessaria riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro. In relazione al tema della liquidità delle imprese, il Pd ha chiesto di estendere da 6 a 10 o 15 anni, in modo automatico, il lasso di tempo per la restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato”.

“Per lo sviluppo industriale ci si è soffermati approfonditamente sul tema filiere, alla necessità di sostenerle in maniera più efficace e di tutelarle nella fase della transizione. Si è anche parlato della necessità di sospendere ulteriormente gli effetti dell’applicazione del nuovo codice del fallimento dell’impresa e di come possono essere attuate corrette misure di tutela dell’industria nazionale favorendo anche il ‘Reshoring'”.