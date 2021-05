Dl sostegni: Malpezzi, ‘bene impegno governo su risorse per disagio psicologico minori’

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Il governo si è impegnato ad introdurre nel prossimo decreto che è in fase di definizione, le misure per incrementare il sostegno psicologico per bambini e gli adolescenti”. Lo dice la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

“Con l’ordine del giorno approvato questa notte in commissione al Decreto Sostegni, il governo si impegna, infatti, a prevedere le misure necessarie per consentire alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario di incrementare fino alla fine dell’anno il numero degli psicologi; ad aumentare le risorse destinate alle scuole per il finanziamento dei progetti di supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica per gli studenti; a sostenere i Comuni nel rafforzare tutte le agenzie educative presenti sul territorio”, spiega la Malpezzi.

“Abbiamo scelto di impegnare il governo affinché le misure possano arrivare in maniera più tempestiva, già quindi, a partire dal testo del prossimo decreto che entrerà in vigore prima della conversione finale di quello attuale”, prosegue.