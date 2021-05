Danza: è morto Jacques D’Amboise, star dell’epoca d’oro del New York City Ballet** (2)

(Adnkronos) – Nel 1976 D’Amboise ha fondato il National Dance Institute di New York City, svolgendo l’attiovità di docente e in seguito aprendo filiali in altre città statunitensi. a livello internazionale.

D’Amboise è stato sposato con la fotografa ed ex ballerina Carolyn George, morta nel 2009, dalla quale ha avuto 4 figli, tra i quali il ballerino e coreografo Christopher D’Amboise e la ballerina Charlotte D’Amboise, sposata con il collega Terrence Mann.