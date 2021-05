Calcio: Cento (Roma Club Montecitorio), ‘Mourinho ridà entusiasmo a città’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “L’arrivo di mister Mourinho alla Roma è un’ottima notizia che ridà entusiasmo ad una città e riporta in Italia un allenatore vincente e utile per tutto il calcio italiano. Lo aspettiamo a Montecitorio”. Lo afferma il Presidente del Roma Club Montecitorio Paolo Cento.

“Complimenti alla nuova proprietà dell’AS Roma guidata dai Friedkin, che già avevamo avuto modo di apprezzare nei giorni scorsi per la fermezza con cui si è opposta alla Superlega europea. Ora ci aspetta un lavoro importante per riportare al più presto i tifosi allo stadio Olimpico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”, conclude Cento.