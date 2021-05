Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Tornano in vetta alla Western Conference i Jazz (47-18), che controllano per 48 minuti la sfida contro gli Spurs (31-33) e vincono 110 a 99 nonostante l’assenza di Donovan Mitchell. Utah trascinata da Bojan Bogdanovic (25 punti con 10/17 al tiro) e da Rudy Gobert con 24 punti e 15 rimbalzi. A San Antonio non bastano i 22 punti di DeMar DeRozan (10/17 al tiro con 6 assist), i 15 di Dejounte Murray e i 17 in uscita dalla panchina di Rudy Gay.