Ue: Tinagli, ‘Next Generation permanente e bilancio comune per Europa solidale’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Per costruire un’Europa più solidale anche dopo la pandemia noi dobbiamo avere innanzitutto strumenti di tipo permanente, strutturali come il Nex Generation Ue. Questo chiama in causa la parte fiscale avere un vero bilancio comune europeo e una armonizzazione dei sistemi fiscali in Europa. Infine, terzo punto rivedere la norme del Patto di stabilità”. Lo dice la vicesegretaria dem, Irene Tinagli, all’evento su Facebook del Pse, S&D e Pd. “Questi tre grandi battaglia sono essenziali per avviarci verso un’Europa più solidale”.