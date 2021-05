Tifosi Inter al Duomo, Lerner: “Festa con mascherine e distanze”

(Adnkronos) – ”Tranquilli, io e mio figlio siamo andati in motorino con la bandiera e le mascherine d’ordinanza, stando attenti a mantenere le distanze”. Gad Lerner risponde così alle critiche social che si sono scatenate ieri su Twitter quando il giornalista, sopra a una foto dove si è fatto immortalare con una maxi bandiera dell’Inter, ha scritto: ‘Si va in piazza Duomo. #vivainter #scudetto’.

Il post non è passato inosservato e ha scatenato numerose critiche: ‘A fare un assembramento?’, ha commentato ironico Guido Crosetto, ‘assembramento, una volta avrebbe condannato questo comportamento, ha scritto un altro utente, ‘Solo da noi può succedere che un giornalista inciti agli assembramenti senza che nessuno si indigni”, ha scritto ancora un altro follower di Lerner.

”Aspettavamo questo momento da undici anni e ce lo siamo goduti con tutta la cautela necessaria -tiene a precisare il giornalista- come la maggioranza dei tifosi. Anche perché sarò vaccinato solo giovedì prossimo”, conclude Lerner.

(di Alisa Toaff)