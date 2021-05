Csm: Mastella, ‘Ardita capace e intelligente, con Tinebra non correva buon sangue’**

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – “Del dottor Ardita ho sempre avuto una grande stima, è una persona di grande intelligenza e di grande capacità, ma era un po’ ai margini al Dap. Con l’allora Capo del Dap Tinebra i rapporti non erano buoni, mentre io ho sempre stimato Ardita e l’ho recuperato in una posizione ottimale al Dipartimento dell’amministrazione giudiziaria”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, che nel 2006 era Guardasigilli, nel periodo indicato dall’avvocato Piero Amara nei verbali resi ai magistrati di Milano in cui sostiene di avere conosciuto Sebastiano Ardita “tramite Gianni Tinebra” e affermando che Ardita fosse un “sostituto procuratore di Catania”, mentre Ardita era da anni al Dap. Ma secondo Mastella e il suo capo segretaria, Francesco Borgomeo, i rapporti tra Tinebra e Ardita erano tutt’altro “che idilliaci”.

“I rapporti tra Tinebra e Ardita non erano eccezionali – spiega Mastella – mentre ho sempre avuto grande stima nei confronti di Ardita. Tanto è vero che lo recuperai in una posizione migliore al Dap, facendolo collaborare con me”. E ribadisce che i rapporti tra Ardita e Tinebra, che è morto, “non erano buoni”. Dice poi di non ricordare delle “pressioni di parlamentari siciliani contro Ardita”, come invece ha detto all’Adnkronos il suo ex capo segreteria, Francesco Borgomeo. “Io avevo stima di Ardita, quindi se è successo li avrò mandati al diavolo. Io avevo stima di Ardita ed era al riparo da queste cose…”. Sulla vicenda Amara e il Csm, Mastella dice: “Non voglio entrare nella vicenda” ma ribadisce che sarebbe “utile” una “riforma o un’autoriforma” dell’organo di autogoverno.