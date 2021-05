Covid Italia oggi, dati e news regioni: bollettino 3 maggio

(Adnkronos) – Il bollettino Covid della Protezione Civile e di ogni regione con i dati da tutta Italia su contagi, ricoveri e morti di oggi, lunedì 3 maggio. News dalle città – Roma, Milano, Napoli – e in generale da ogni regione della zona gialla (da Lombardia a Lazio, da Toscana e Campania, da Piemonte a Veneto), da quelle della zona arancione (Sardegna da oggi, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia) e dalla Valle d’Aosta che da oggi è in zona rossa. I dati delle regioni:

Sono 26 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 3 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, i 26 nuovi casi sono stati individuati su 348 tamponi molecolari. Le persone decedute risiedevano a Bernalda, Craco, Muro Lucano e Rionero in Vulture. I lucani guariti o negativizzati sono 75. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 6.007 (-53), di cui 5.837 in isolamento domiciliare. Sono 17.158 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 520 quelle decedute.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 170 (+2): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 14 in medicina interna Covid, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 32 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 13 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 7 (-2). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 326.039 tamponi molecolari, di cui 299.181 sono risultati negativi, e sono state testate 189.687 persone.

Sono 570 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 3 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. E sui vaccini aggiunge: “Tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono prenotarsi in pochi minuti su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. La ToscanaSiCura se tutti ci vacciniamo, non perdiamo questa straordinaria occasione!”.

Sono 59 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 3 maggio, nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 779 tamponi: 318 nel percorso nuove diagnosi (di cui 52 nello screening con percorso Antigenico) e 461 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 18,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono dunque 59 (7 in provincia di Macerata, 16 in provincia di Ancona, 30 in provincia di Pesaro-Urbino, 2 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (18 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (14 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (1 caso rilevato) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 52 test e sono stati riscontrati 2 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.