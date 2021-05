(Adnkronos) – Contagi e decessi in leggero calo in India, dove la pressione resta fortissima sul sistema sanitario. Secondo quanto riferito dal ‘Times of India’, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 368.147 casi di Covid e 3.417 morti. Ieri le autorità sanitarie indiane avevano annunciato 3.689 decessi, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia, e poco meno di 400mila contagi.