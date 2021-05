Calcio: sottosegretario Costa, ‘assembramenti per scudetto Inter? Servivano più controlli’

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Le 30.000 persone a Piazza Duomo per la festa scudetto dell’Inter? Ci vuole tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid. Le istituzioni locali avrebbero potuto fare qualche controllo in più, essendo prevedibile che tante persone potessero riversarsi in strada per i festeggiamenti”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.