Amministrative: Bettini, ‘Pd e M5S insieme con alleanza larga ma non con Raggi’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sui territori si deve tentare un’alleanza larga ovunque, che comprenda i 5 Stelle. Ma vanno valutati i singoli casi, le singole realtà, i candidati, il radicamento dei partiti nei territori. Dunque, alleanze larghe, in chiave civica, evitando però forzature. Considero l’operato della sindaca Virginia Raggi negativamente. Però si può pensare ad una corsa comune in altre realtà molto importanti come Torino, Bologna, Napoli”. Così Goffredo Bettini, componente della Direzione nazionale del Pd, in una intervista a Formiche.net.