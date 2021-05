Samp-Roma 2-0, giallorossi ancora k.o.

(Adnkronos) – La Sampdoria batte la Roma per 2-0 nel posticipo della 34esima giornata della Serie A. I blucerchiati sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, complice un disimpegno errato del portiere giallorosso Fuzato. Thorsby serve Silva che non sbaglia: 1-0. Il rinnovo arriva al 66′ con Jankto, che fa centro con un preciso diagonale. La Roma potrebbe riaprire il match al 70′, ma Dzeko si fa parare il rigore da Audero. La Samp sale a 45 punti e chiude in scioltezza la stagione. La Roma, ferma a 55 e ormai senza reali obiettivi dopo il pesante k.o. nella semifinale d’andata di Europa League, rischia di perdere il settimo posto: il Sassuolo è a 2 lunghezze.