Quirinale: Letta, ‘una donna presidente? Sarei felice’**

Roma, 30 apr (Adnkronos) – Una donna presidente della Repubblica? “Sarei felice, con me su questo si sfonda una porta aperta”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa.

“Con orgoglio, dico che da quando io sono in età dell’impegno politico maturo ho visto non sbagliare mai l’elezione del presidente della Repubblica. Ci sono stati presidenti che sono stati la fortuna del Paese, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella. Non abbiamo mai sbagliato”, ha sottolineato il segretario del Pd.