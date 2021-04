Musica: classifiche, subito in vetta ‘Multisala’ di Franco126

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Novità sul gradino più alto del podio della classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arriva subito in vetta, infatti, ‘Multisala’ di Franco126 mentre resta sul secondo posto ‘Fastlife 4’ di Gue Pequeno & dj Harsh. Passa dalla quarta alla terza posizione ‘Madame’ di Madame.

Ancora un nuovo ingresso per la quarta piazza dove si insedia subito ‘Solo esseri umani’ dei Nomadi, seguito al quinto posto da ‘Teatro d’ira – vol. I’ dei Maneskin che sette giorni fa era terzo. Scende dal primo al sesto gradino ‘Lauro’ di Achille Lauro mentre passa dall’ottava alla settima posizione ‘Obe’ di Mace. Chiudono la graduatoria degli album più venduti ‘Plaza’ di Capo Plaza sull’ottavo gradino (era settimo), ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta al nono posto (una settimana fa era undicesimo) e ‘Gemelli’ di Ernia che arriva dal tredicesimo posto.

Per quanto riguarda i singoli, ‘Musica leggerissima’ di Colapesce & Dimartino si conferma al primo posto mentre al secondo arriva direttamente ‘Buongiorno vita’ di Ultimo. Scende dal secondo al terzo posto ‘Voce’ di Madame. Quanto ai vinili, entra subito in vetta ‘Multisala’ di Franco126 che manda al secondo posto ‘Lauro’ di Achille Lauro. Novità sul terzo gradino dove arriva direttamente ‘Solo esseri umani’ dei Nomadi.