Covid: Letta, ‘tra 10 giorni governo presenti operazione vacanze italiane 2021’

Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Faccio una proposta, tra 10 giorni si presenti un piano straordinario per le vacanze italiane nel 2021, una estate italiana. Un intervento che prenda esempio e lezione delle difficoltà del bonus vacanze dell’ano scorso, che semplifichi tutto. Una operazione vacanze italiane 2021, se si fa, sarebbe un passo in avanti enorme”. Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa.

“I voucher emessi l’anno scorso sono in scadenza, le agenzie non hanno risorse per pagare, bisogna comprendere anche un fondo di garanzia per i voucher”, ha aggiunto il segretario del Pd.