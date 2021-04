Alitalia: Ryanair, ‘aiuti ennesima discriminazione, inconcepibile sì Commissione’

Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – “Ryanair ha presentato ricorso nei confronti della decisione della Commissione Europea che autorizza il Governo italiano a concedere 200 milioni di euro ad Alitalia, compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria” perché “si tratta dell’ennesimo caso di aiuto concesso in via discriminatoria – poiché accessibile solo ad Alitalia – in chiara violazione del diritto comunitario”. Lo sottolinea un portavoce del gruppo irlandese definendo “inconcepibile” l’atteggiamento di Bruxelles.

Ryanair contesta “che la Commissione Europea continui a trascurare gli ingenti aiuti di Stato già ricevuti da Alitalia, autorizzando questo nuovo aiuto nonostante vi sia nei confronti del Governo italiano un’istruttoria tuttora in corso per un altro pacchetto da 1,3 miliardi di euro concesso alla compagnia di bandiera tra il 2017 e il 2019″. Peraltro, si osserva da Ryanair, questa è ” un’indagine che la Commissione Europea sta protraendo invece di ordinare la restituzione degli aiuti, permettendo così alla compagnia aerea di sopravvivere ancora una volta a spese dei contribuenti”