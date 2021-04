Milano, 29 apr. – (Adnkronos) – E’ stata convocata per mercoledì 5 maggio alle 12 in videoconferenza l’Assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno il progetto Superlega con “l’analisi degli eventi e delle conseguenze”. Sul tavolo, inoltre, ci sarà anche il tema dei diritti tv per il triennio 2021/2024 con le trattative private per il pacchetto 2.