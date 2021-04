Recovery, Al Bano in piazza con sindaci del Sud: “No a ripartizione ingiusta”

(Adnkronos) – Al Bano in piazza del Plebiscito a Napoli con i sindaci del Sud contro la ripartizione delle risorse del Recovery fund.. “Anche io ho dovuto prendere un treno e scappare via per poter fare al Nord quello che sognavo di poter fare nella mia vita, poi tornando ho capito che ci sono ingiustizie che vanno combattute e frenate”, ha detto.

Al Bano, visibilmente emozionato quando ha preso la parola, ha confessato che “mi riesce più facile cantare che parlare”, ma ha aggiunto che “di fronte alle ingiustizie bisogna creare uno spazio di giustizia. Non vedo perché debbano esserci sperequazioni e questa definizione di cittadini di serie A e di serie B. Questo non va bene, noi non siamo fanalino di coda di nessuna nazione, siamo parte integrante e vogliamo difendere i nostri doveri e i nostri diritti. Se siamo qui è perché la questione meridionale non è ancora risolta. Il Nord senza il Sud non può vivere, grazie all’emigrazione dal Sud hanno vissuto anni straordinari e altrettanti gliene auguro, ma al Sud non pensiamo solo al sole o al bel mare, siamo qui anche per creare qualcosa di importante, come successo molti anni fa durante il periodo del Regno delle Due Sicilie”.