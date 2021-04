Libri: è morta Maddalena Winspeare, con la sua casa editrice Sibille regina dei musei (2)

(Adnkronos) – Il Comune di Livorno ha avuto numerose occasioni di avvalersi della professionalità di Winspeare, a partire dalla realizzazione del catalogo del Museo civico ‘Giovanni Fattori’, uscito nel 1994 in occasione del riallestimento della pinacoteca, così come del volume sulle opere ottocentesche dello stesso museo. Di Sillabe il catalogo della mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” che si è svolta tra il 2019 e il 2020 al Museo della Città.

Fondamentale e storica la collaborazione di Sillabe con Opera Laboratori fiorentini – Civita, con cui gestisce i bookshop e i servizi aggiuntivi di importanti realtà quali i Musei statali di Firenze (per i quali realizza prodotti a marchio “Firenze Musei”), i Musei Comunali di Siena, il Museo Stibbert e il Museo Galileo di Firenze, il Museo di Santa Maria della Scala di Siena, il Museo Civico di Siena, il Museo dell’Opera del Duomo di Siena, il Museo Civico di San Gimignano, il Museo del Duomo di San Gimignano, il Museo San Pietro di Colle di Val d’Elsa, l’Abbazia di Sant’Antimo, il Tempio di San Biagio di Montepulciano, il Bioparco di Roma, oltre ai Musei Vaticani.

Dal 2015 Sillabe è partner di Costa Edutainment nella gestione dei giftshop degli Acquari di Genova, di Livorno, di Cattolica e dei parchi Italia in miniatura e Oltremare di Rimini curando anche le pubblicazioni editoriali e didattiche rivolte al settore dell’ambiente marino, finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico per un rapporto più responsabile con l’ambiente.