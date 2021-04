Covid, dramma India: oltre 2.700 morti in un giorno

(Adnkronos) – Le cifre indiane del Covid continuano a segnare nuovi record, con quasi 17 milioni di casi. Il conteggio oggi 16.960.172 casi con ben 349.691 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 2.767 decessi. Per il quarto giorno consecutivo sono stati registrati oltre 300.000 casi in 24 ore. Il numero totale di morti è salito a 192.311. Secondo le autorità, ci sono ancora un totale di 2.682.751 casi attivi nel paese, con 14.085.110 persone curate e dimesse dagli ospedali finora in tutto il paese. Il governo federale continua ad escludere l’imposizione di un rigido lockdown per contenere il peggioramento della situazione.