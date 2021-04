25 aprile: Crippa, ‘monito perchè non si ripetano tragedie’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “È importante ricordare il 25 aprile non solo per la liberazione dalla dittatura fascista ma anche perché la memoria degli orrori compiuti dai nazifascisti serva da monito per le nuove generazioni, affinchè non si ripetano simili tragedie”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa. “Oggi -aggiunge- ricordiamo tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita, veri e propri pionieri dell’Italia repubblicana, per consegnarci la libertà di cui godiamo oggi”.