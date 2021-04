Tv: è morto l’attore Yves Rénier, star dello sceneggiato ‘Belfagor’**

Parigi, 24 apr. – (Adnkronos) – L’attore svizzero naturalizzato francese Yves Rénier è morto nella notte tra il 23 e il 24 aprile nella sua casa di Neuilly-sur-Seine per le complicazioni di una malattia cardiaca all’età di 78 anni. Nato a Berna il 29 settembre 1942, figlio dell’attore francese Max Rénier, iniziò la carriera nel 1961 con la partecipazione al film “Il conte di Montecristo” di Claude Autant-Lara (1961), dove interpretò il ruolo di Albert de Morcef.

Divenne popolare, dopo diverse commedie al cinema, vestendo i panni di André Bellegarde nello sceneggiato per la televisione “Belfagor ovvero Il fantasma del Louvre” (1965), interpretato da Juliette Gréco. Rénier era lo studente universitario che decide di nascondersi nel museo in modo da farsi chiudere dentro a fine orario di apertura per afferrare l’inquietante presenza notturna che si aggirava tra le opere d’arte.

Rénier è apparso in una trentina di film, tra cui “Un ragazzo e una ragazza” (1967) di Pierre Granier-Deferre, “Gazzosa alla menta” (1977), “Frantic” (1988) di Roman Polański (1988) e “Grazie alla vita” (1991) di Bertrand Blier. Intensa la sua attività in tv, con decine di presenze. Un altro suo noto ruolo è quello nel telefilm “Il commissario Moulin”, andato in onda dal 1976 al 1982, per poi riprendere con nuove puntate dal 1989, dove era il protagonista, commissario Jean-Paul Moulin della polizia giudiziaria.