Roma, 24 apr (Adnkronos) – “Auspico con forza che tra le misure del Pnrr in corso di definizione rientri, nella forme migliori possibili, anche la proroga del Superbonus 110%. Si tratta di un provvedimento che ha grosse potenzialità positive per l’economia, per le famiglie e per l’ambiente. È giusto che resti in campo a lungo. Una scelta diversa sarebbe assai poco comprensibile”. Lo dichiara il senatore del Pd Dario Parrini, Presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato.