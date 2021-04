Recovery: Letta, ‘quadro prossimi 6-10 anni per superare diseguaglianze’

Roma, 24 apr (Adnkronos) – “Oggi è la giornata in cui il governo approva il Piano nazionale di attuazione del Next generation Eu, che ci dà il quadro di quello che avverrà nel Paese nei prossimi 6-10 anni. Lì ci devono essere i motivi per il recupero delle diseguaglianze, per la costruzione di una società inclusiva, in un Paese in grado di generare occupazione, benessere in cui tutto sia condiviso da tutti i cittadini”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’evento su Facebook ‘Piano per l’uguaglianza di genere. Per una città delle differenze’ organizzato da Una città con te.