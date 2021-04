Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Chiusure temporanee in centro a Roma anche Trastevere dove la Polizia Locale sta isolando alcune piazza a causa della folla presente: si tratta di Piazza Santa Maria in Trastevere, Piazza San Calisto, Piazza Trilussa e Piazza San Cosimato. Le chiusure proseguiranno per far defluire le persone, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.