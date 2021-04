Calcio: Ghirelli, ‘vicenda Virtus mi turba, non avrei mai voluto apprendere questa notizia’

Firenze, 24 apr. – (Adnkronos) – “La vicenda di presunta violenza sessuale che vede imputati cinque calciatori e che coinvolgerebbe una giovane ragazza mi turba come dirigente sportivo e come uomo di famiglia”. Così Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, in merito alla vicenda che vede coinvolti 5 giocatori della Virtus Verona, rinviati a giudizio per presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

“Chiaramente la giustizia deve fare il suo corso, è opportuno salvaguardare il profilo processuale -prosegue Girelli in una nota- Tuttavia non avrei voluto mai apprendere una simile notizia, da dirigente perché vengono messi in discussione valori come il rispetto dell’altro, che noi professiamo anche fuori dal campo. C’è al contempo un risvolto umano, penso anche alle famiglie della giovane donna e dei calciatori, ai loro amici, alla loro rete sociale, al Presidente della Virtus e al club. Penso al turbamento e all’angoscia che stanno provando, sentimenti che al di là del percorso processuale segneranno per sempre la loro esistenza”.