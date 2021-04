Sinner batte Rublev e conquista le semifinali a Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Continua la cavalcata di Jannik Sinner nel "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.565.480 euro, in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della Catalogna. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 19 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone, ha sconfitto oggi, nei quarti di finale, il russo Andrey Rublev, terzo favorito del seeding e numero 7 del mondo, reduce dalla finale di Montecarlo (persa contro Tsitsipas), col punteggio di 6-2 7-6 (6), in poco più di un'ora e mezza gioco. L'azzurro ha annullato un set-point all'avversario nel tie-break del secondo set, sul punteggio di 6-5 in favore di Rublev.

Sinner domani, in semifinale, affronterà il vincente del match fra il greco Stefanos Tsitsipas (5 del mondo e 2 del seeding) e il canadese Felix Auger-Aliassime (20 del ranking Atp e decima testa di serie del tabellone catalano).

