(Adnkronos) – E’ morto nella notte William Leo, il 25enne che lo scorso 12 aprile scorso nella sua abitazione – in via Grotte d’Arcaccio a Roma , sparò e uccise la madre con un fucile da sub per poi incendiare l’appartamento e ferirsi a un occhio con la stessa arma. Ricoverato prima al Sant’Eugenio, è stato poi trasferito e operato al San Camillo dove le sue condizioni sono rimaste sempre gravissime.