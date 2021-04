Msd Italia riconosciuta ‘Best workplace 2021’

(Adnkronos Salute) – Dopo la conferma della certificazione ‘Great place to work’, ottenuta lo scorso novembre, Msd Italia si è classificata al primo posto nella classifica dei ‘Best workplaces* 2021’ ovvero i migliori ambienti di lavoro nel nostro Paese, tra le aziende con oltre i 500 dipendenti. Il riconoscimento viene annualmente assegnato dal Great Place to Work* Institute Italia che, nel corso del 2020, ha analizzato 128 aziende e ascoltato oltre 55.000 dipendenti. Tra queste, ne sono state selezionate 50: i ‘Best workplaces Italia 2021′ nei quali i dipendenti dichiarano di lavorare in un ambiente caratterizzato da fiducia nel management, orgoglio nei confronti della propria azienda, senso di squadra e positività delle relazioni tra colleghi. Msd Italia – riferisce una nota dell’azienda – si è classificata prima tra queste eccellenze.

Msd spiega che al riconoscimento hanno contribuito sensibilmente le valutazioni spontanee dei dipendenti, che hanno considerato in maniera particolarmente positiva l’impegno dell’azienda nel garantire la continuità di tutte le attività durante il lockdown dovuto alla pandemia. Oltre 800 i dipendenti coinvolti, il 91% dei quali considera Msd un ottimo datore di lavoro (+1% rispetto all’anno precedente). Le risposte hanno evidenziato inoltre una crescita della fiducia nel management (85%, +2% rispetto al 2020), un diffuso orgoglio di appartenenza (90% degli intervistati) e un senso di soddisfazione (91% dei dipendenti) per aver potuto cogliere opportunità significative nell’ambito del proprio lavoro quotidiano.

“L’essere un ‘Best workplace’ è la dimostrazione dell’impegno che ciascuno di noi ha quotidianamente profuso al fine di garantire un ambiente di lavoro positivo, nel quale tutti possano sentirsi parte di un’organizzazione coesa e stimolante in cui esprimere al meglio le proprie competenze, potenzialità e aspirazioni”, dichiara Michelangelo Ceresani, HR Executive Director in Msd Italia.

“Questo riconoscimento di eccellenza ci riempie di orgoglio, perché riflette i nostri Valori fondanti ed è espressione della nostra tradizione di impegno verso le nostre persone”, commenta Nicoletta Luppi, Presidente e Ad di Msd Italia. “Siamo infatti fermamente convinti che il compimento della nostra missione di fare la differenza nella vita delle persone cominci proprio all’interno della nostra organizzazione. La cura dei dipendenti – sottolinea – è l’imperativo che guida le nostre scelte: ne sono un esempio le iniziative che ci hanno permesso di affrontare la situazione pandemica con estrema resilienza e che sono il prodotto di una cultura consolidata, volta alla tutela del benessere delle nostre persone. Noi investiamo sulle nostre persone e con le nostre persone. Saranno loro, come sempre, a fare la differenza”, conclude.