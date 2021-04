Depistaggi Borsellino: intercettazioni Scarantino, poliziotta ‘Telefonate anomale’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – E ancora: “A me Scarantino non ha mai detto di avere accusato persone innocenti della strage, e che io sappia non l’ha detto nemmeno ad altri colleghi”. Poi la poliziotta ricorda il periodo dopo le stragi, quando fece parte del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’. “Il 19 luglio 1992 ho appreso la notizia mentre ero a casa, perché ero libera dal servizio, ma non sono stata sul luogo della strage racconta – Ho fatto successivamente parte del gruppo ‘Falcone e Borsellino’. Non ricordo le date ma ricordo che non sono stata aggregata subito, bensì dopo mesi. Io ero in sala ascolto. Noi della sala riferivamo era l’ispettore Vincenzo Maniscaldi, a cui portavamo i brogliacci”. “Ci siamo incontrati qualche volta nella stanza del dottore Arnaldo La Barbera. Lui ogni tanto faceva parlare quelli della sala e noi esponevamo i brogliacci, coinvolgeva il personale della sala ascolto”. La donna poliziotto ha assistito Scarantino, che stava collaborando con i magistrati, “da fine agosto 1994 al 9 settembre 1994 a Jesolo” e poi “dal 14 gennaio al 24 gennaio 1995 a Imperia”. “Si andava lì a fare servizio di gestione della famiglia, essendoci la moglie con i bambini piccoli, venivano da un ambiente chiuso della Guadagna. Era importante che ci fosse una presenza femminile. Il personale femminile era necessario. Io accompagnavo la moglie al supermercato. Cercavamo di assisterla. Sostegno e assistenza alla famiglia”.

Protagonista dell’udienza di oggi anche la 126 imbottita di tritolo usata per la strage di Via D’Amelio. “Erano le 23.14 del 30 luglio del 1992, appena undici giorni dopo la strage di Via D’Amelio, ed ero in sala ascolto intercettazioni, quando ho sentito due donne che parlavano al telefono. Una delle due, Pietrina Valenti, parlava della sua auto, una 126 che era stata rubata pochi giorni prima e disse che in Via D’Amelio poteva esserci proprio la sua auto”. Ecco come i poliziotti che indagavano sull’attentato al giudice Paolo Borsellino e ai cinque agenti di scorta scoprirono a chi apparteneva l’utilitaria usata per uccidere il magistrato e i suoi angeli custodi. A raccontarlo, in aula, al processo sul depistaggio sulle indagini della strage del 19 luglio 1992, è il poliziotto Francesco Li Voti che faceva parte del gruppo investigativo ‘Falcone e Bprsellini’.