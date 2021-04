Covid: Marcucci, ‘Giorgetti fermi il Papeete’

Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Le forze politiche che hanno deciso di entrare in maggioranza sono ben consapevoli della natura di questo governo, oltre che della situazione complessiva del Paese. La Lega a volte sembra continuare ad ignorarle, alternando le posizioni responsabili di Giorgetti alle solite sparate di Salvini. Bisogna capire se nella Lega prevale la responsabilità o una nuova avventura tipo Papeete. Io faccio il tifo per la prima. E credo che anche Forza Italia possa svolgere un importante ruolo di mediazione per contenere l’estremismo di Salvini”. Lo dice Andrea Marcucci in un’intervista a Formiche.net.

“Io da subito sono stato tra i più spinti e convinti ad operare queste parziali riaperture. Draghi ha avuto senso politico e coraggio a fare il decreto”, dice ancora il senatore del Pd che prosegue: “Voglio dire che chi ha buonsenso sta in questa posizione, al di là delle appartenenze politiche. E questo vuol dire che lo stesso buonsenso ci dice che l’attenuazione del coprifuoco potrà venire presto -come io spero- con il miglioramento dei dati”.