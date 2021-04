Calcio: Uefa e Dfb, concordata strategia Event Social Responsibility per Euro 2024

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – La Uefa e la Federcalcio tedesca (Dfb) hanno concordato la direzione della strategia Event Social Responsibility per Euro 2024. “Questo accordo formale segna un’importante pietra miliare per l’attuazione della strategia ESR e dei suoi obiettivi e segue la partnership con l’Ufficio delle Nazioni Unite”, ha dichiarato il presidente Uefa Aleksander Čeferin. “Sono orgoglioso che insieme alla Dfb lavoreremo sodo per rendere Euro 2024 il torneo più sostenibile di sempre”.

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata una delle maggiori preoccupazioni nelle agende europee e mondiali. La crescente sensibilità per la sostenibilità ha creato norme e aspettative sociali che devono essere soddisfatte. L’ampia portata di Euro 2024, insieme al fermo impegno degli organizzatori per la sostenibilità, significa che il torneo può andare oltre gli standard odierni come forza trainante per lo sviluppo sostenibile.

“La sostenibilità gioca un ruolo cruciale per me personalmente e per la Dfb come argomento trasversale applicato a tutti i livelli organizzativi”, ha affermato il presidente della Dfb Fritz Keller. “La Germania, che ospita Euro 2024, offre numerosi vantaggi e condizioni ideali per ottenere risultati altamente sostenibili”.