Calcio: Pescara, salgono a 9 i positivi al Covid nel gruppo squadra

Pescara, 22 apr. – (Adnkronos) – Salgono a nove i positivi al Covid-19 nel gruppo squadra del Pescara. Lo rende noto il club abruzzese in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Situazione in costante monitoraggio in casa Pescara, con i Biancazzurri che continuano a lavorare in modalità individuale. Prima della seduta di allenamento sia lo staff che i calciatori si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi. Al momento si è registrato un nuovo caso di positività al Covid-19, con la situazione che passa a 8 calciatori e un membro dello staff positivi. I 9 sono isolati e sotto sorveglianza sanitaria secondo le direttive federali e ministeriali”.