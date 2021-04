Calcio: Fonseca, ‘difficile giocare contro Atalanta ma la Roma ha mostrato personalità’

Roma, 22 apr. – (Adnkronos) – “Non possiamo dimenticare che l’Atalanta ha vinto nove delle ultime dieci gare. Abbiamo deciso di rischiare pressando alto, non abbiamo lasciato l’Atalanta costruire ma abbiamo concesso a loro occasioni per fare gol. Non è facile giocare contro l’Atalanta ma la squadra ha mostrato personalità”. L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, commenta così il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta.

“Non ho visto nessuna squadra giocare contro di loro e tenere la palla -prosegue Fonseca a Dazn-. Loro marcano bene uomo su uomo e non è facile uscire dalla loro pressione. La squadra ha tentato, nel primo tempo non abbiamo avuto molte occasioni ma è merito dell’Atalanta”.