Teatro: è morta Tempest Storm, leggendaria star del burlesque**

Las Vegas, 21 apr. – (Adnkronos) – Tempest Storm, la leggendaria star del burlesque che ha aperto la strada alle artiste dello strip tease, “l’uragano dai capelli rossi”, come era soprannominata, è morta martedì 20 aprile nel suo appartamento di Las Vegas all’età di 93 anni. L’annuncio della scomparsa è stata data dal suo amico di lunga data, confidente e socio in affari Harvey Robbins, che era al suo capezzale “Era l’ultima delle grandi leggende dell’età d’oro del burlesque”, ha detto Robbins. “Era forse la più grande di tutte”. Lo scorso 8 aprile la ballerina e attrice aveva subito un intervento chirurgico all’anca destra.

La prorompente Tempest Storm – il cui vero nome era Annie Blanche Banks – ha cavalcato quasi tutta la storia del burlesque dal secondo dopoguerra: è ricordata per i suoi lunghi spogliarelli, passando decine di minuti a sorridere e ancheggiare, e per essere stata una delle più affermate pin-up assieme a Betty Grable, Bettie Page e a Gypsy Rose Lee. Con Lili St. Cyr e Blaze Starr era considerata una delle principali figure di burlesque performer. Tra i suoi soprannomi anche quello di “The Fabulous 4D Girl”.

Nata a Eastman, in Georgia, il 29 febbraio 1928 Annie Blanche Banks fu vittima di abusi durante l’infanzia, come confessò lei stessa, ed era poco più che adolescente quando si allontanò da casa per sfuggire alle violenze dei genitori. A 20 anni, quando approdò a Hollywood come comparsa, era stata già sposata e divorziata due volte. Stava lavorando come cameriera quando un cliente le disse che sarebbe stata una grande interprete di strip-tease e nel 1951 debuttò con una paga di 60 dollari a settimana.