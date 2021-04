Superlega: Vigorito, ‘è stato golpe non riuscito, sottovalutato popolo del pallone’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Ho seguito tutta la vicenda come parte interessata in quanto presidente di una squadra di calcio, come cittadino e come amministratore di una società. Credo ci sia stato un golpe che non è riuscito. L’errore della comunicazione è stato probabilmente una sottovalutazione di quella che sarebbe stata la reazione del popolo del pallone. Ogni tanto qualcuno perde il senso della misura e ritiene di poter dettare ritmi, tempi a tutti gli altri, senza rendersi conto o sottovalutando volutamente, non la parte industriale ed economica del calcio, ma la parte sociale”. Questo il duro commento di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, all’Adnkronos, sul progetto Superlega.

“Un movimento come questo, che interessa qualche miliardo di persone, non può essere governato da 12 club che hanno il diritto di difendere gli interessi economici della società, ma non attraverso il depauperamento degli altri, ma attraverso delle riforme vere che incidano riequilibrando costi e ricavi e non a scapito dei più deboli. Ho avuto l’impressione di essere tornati alle monarchie assolute -prosegue Vigorito-, quando i sovrani dilapidavano le loro fortune, con feste di palazzo, ricevimenti e costruzioni e poi per risolvere il problema mettevano tasse alla popolazione. Questo portò alla rivoluzione in Francia e a Napoli. Perché quando togli alla gente comune e alle società e al sistema intero, il pane, poi qualcuno si ribella”.