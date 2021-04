Covid: Sbrollini (Iv), ‘inammissibile bozza Dl su palestre e piscine e su coprifuoco’

Roma, 21 apr (Adnkronos) – “E’ veramente grave che nella bozza di decreto le riaperture delle piscine al coperto non siano neanche previste e che la ripresa delle palestre sia stata posticipata al 1 giugno. È una decisione inammissibile. Come quella di non voler riconsiderare alle 23 il coprifuoco nazionale”. Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Sport e Cultura di Italia viva.

“Il governo deve ripensare ed evitare altre discriminazioni che mettono a rischio le centinaia di società sportive dilettantistiche e di gestione, fondamentali per la salute dei cittadini e la salvaguardia degli impianti -aggiunge-. Se i protocolli garantiscono misure efficienti per evitare il contagio non ci sono motivi per non aprire questi luoghi. Migliaia di lavoratori sono allo stremo, occorre riaprire subito per evitare altri drammi”.