Covid: Burioni condivide i messaggi degli haters, ‘non li denunciamo ma li sputt…mo’

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) – “Non li denunciamo, ma li sputtaniamo”. Con queste parole il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, accompagna i tweet nei quali ha deciso di condividere, senza oscurare i nomi dei mittenti, i messaggi di insulti che gli vengono inviati.

Insulti pesanti in cui si va dal “vai a lavorare cretino che non capisci un c…” a “cambi spacciatore, da un medico come lei non farei visitare neanche il mio cane” fino al fantasioso “una persona come lei è un escremento di rinoceronte”. I messaggi integrali dei tre haters sono stati condivisi sul social. Gli altri sono avvisati.