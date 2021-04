Copasir: Balboni (Fdi), ‘presidenti Camere non avallino dittatura maggioranza’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Oggi 40 costituzionalisti, tra cui presidenti emeriti della Corte costituzionale, hanno rivolto un appello ai presidenti di Camera e Senato affinchè intervengano per porre termine alla palese violazione della legge riguardante la presidenza e la composizione del Copasir. L’inerzia dei presidenti di Camera e Senato a questo punto, se prolungata, potrebbe configurarsi come avallo della vera e propria dittatura della maggioranza che si sta verificando in questo frangente. Dittatura della maggioranza che come diceva Alexis de Tocqueville è la peggiore degenerazione della democrazia”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, vicepresidente della commissione Giustizia.