Superlega: Briatore, ‘attacco frontale alla Uefa, squadre indebitate per crisi covid’

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – La superlega “è un attacco frontale alla Uefa. Qui parliamo di squadre molto indebitate, soprattutto in questo momento post covid o quasi, dove molte squadre sono sull’orlo dell’indebitamento totale, e questa potrebbe essere una situazione per rimettere i conti in ordine”. A Flavio Briatore l’idea di una superlega europea non sembra piacere affatto: da imprenditore sportivo e grande tifoso juventino, commenta così, in un’intervista con l’Adnkronos, la creazione della nuova competizione calcistica annunciata ieri. “Io non credo che sia giusto nei confronti dei tifosi, e nei confronti dello sport, risolvere i problemi personali del club con un’operazione del genere”, scandisce il manager.

“Si deve partire dal principio che il calcio è di tutti, e nello sport ci vuole sempre meritocrazia -spiega- Il calcio è di tutti i tifosi, io ho avuto squadre di calcio e non sei tu il padrone della squadra, tutti si sentono padroni della loro squadra”. L’analisi è che “se si restringe la superlega alle famose dodici squadre, si potrebbe avere l’assurda situazione per cui la Juve è quarta nel campionato italiano e fa la superlega, o le squadre che hanno lavorato bene, penso all’Atalanta che è un gioiello e che compete per la Champions, sarebbero penalizzate”, sostiene Briatore.