Superlega: Almiento (Bocconi), ‘serve salary cap o resterà progetto a metà’

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – ”E’ uno scontro evidente tra due modelli diversi: quello statunitense e quello europeo. Non so dire se culturalmente il vecchio Continente è pronto, ma senza salary cap, cioè senza il controllo dei costi si trasformerà solo in un pezzo di Nba”. Così Piero Almiento, docente di sport business della Bocconi interviene su progetto di creare una Superlega di calcio che rischia di spaccare il mondo del calcio.

”Il modello americano -spiega all’Adnkronos- si basa sulla certezza del mercato di riferimento, non ci sono promozioni o retrocessioni, ogni anno le squadre possono arrivare prime o ultime, perchè il modello è studiato proprio per garantire l’incertezza del risultato, per essere più avvincente. Non c’e una squadra sicura di vincere tutti gli anni il campionato. In sostanza negli Stati Uniti lo sport si è adattato molto bene agli strumenti di marketing che servono per massimizzare il profitto e rendere sostenibile la gestione di una squadra. Se ci fossero le retrocessioni quel mercato su cui si basa il business sarebbe messo in discussione con conseguenze nefaste sui bilanci”.

Almiento spiega che in Europa il discorso è completamente diverso. ”il vecchio continente eredita un passato dove poteva permettersi di avere le risorse economiche anche senza avere un approccio così orientato al marketing. Oggi con l’aumento vertiginosi dei costi non è più possibile. Ed è chiaro che l’organizzazione sportiva europea per competere sul mercato globale dell’intrattenimento debba curare come gli Usa aspetti fondamentali del marketing: avere un mercato di riferimento costante e preciso su cui basare il successo di un progetto economico e avere un orizzonte temporale che permetta il ritorno degli investimenti. Ecco perchè in America non ci sono retrocessioni o promozioni come invece accade in Europa”.