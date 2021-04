Milano: Fontana, ‘Albertini sarebbe un ottimo sindaco, ho stima di lui’**

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Gabriele Albertini sarebbe un ottimo sindaco per la città di Milano, se si candidasse. Lo ritiene Attilio Fontana, presidente della Lombardia.

“Ho grande stima personale di Albertini, ci sentiamo, con lui ho un ottimo rapporto, e sono convinto che potrebbe essere un ottimo sindaco di Milano”, dice a SkyTg24. “In questi ultimi giorni – precisa – non ci siamo sentiti” e l’argomento candidatura non è stato toccato. “Con Albertini parliamo di grandi progetti e prospettive per la Lombardia e Milano. Lui ha ancora l’entusiasmo di quando ha iniziato a fare attività amministrativa”.