Covid: Fontana, ‘per Lombardia obiettivo è luglio con prima dose a tutti’

Milano, 20 apr. (Adnkronos) – Per la Lombardia l’obiettivo è sempre lo stesso: arrivare a luglio con almeno una dose di vaccino antiCovid somministrata a tutti i cittadini lombardi. “Io sono convinto che nel momento in cui dovessimo avere la garanzia di un arrivo di dosi sufficienti potremmo riuscire ad arrivare a completare la vaccinazione dei cittadini con almeno una dose entro la fine di giugno e i primi 15 giorni di luglio, ovvero nel mese di luglio si deve arrivare a una conclusione”, spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a SkyTg24. “Si potrebbe arrivare anche prima, però temo che dovremmo ridurre la nostra potenza, accontentandoci per il numero di vaccini che non è compatibile”.